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Aktüel

Şüpheli araçta ruhsatsız silah bulundu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:14:15 -
Şüpheli araçta ruhsatsız silah bulundu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 55 ED 142 plakalı otomobil sürücüsü H.N. isimli şahsın üzerinde otomobil içerisinde yapılan aramalarda başkasının adına bulundurma ruhsatlı 1 adet tabanca, 2 adet fişek, 2 adet şarjör ve aracın bagajında da 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


H.N. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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