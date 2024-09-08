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Gündem Şüpheleri artıran ayrıntı! İçişleri Bakanının Narin paylaşımında dikkat çeken detay
Gündem

Şüpheleri artıran ayrıntı! İçişleri Bakanının Narin paylaşımında dikkat çeken detay

Yeniakit Publisher
2024-09-08 15:49:00 -
Şüpheleri artıran ayrıntı! İçişleri Bakanının Narin paylaşımında dikkat çeken detay

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedeni bulundu. Narin'in kaybının ardından ailesiyle ilgili birçok şüphe vardı ve amcası tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı haberi verdiği mesajda aileye başsağlığı dilememesi dikkat çekti.

8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Narin'in cansız bedeni, köye sadece 1 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın ailesiyle ilgili çok fazla şüphe gündeme geldi.

 NARİN'İN AİLESİ TUTUKLANAN AMCAYI CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

Narin Güran'ın ağabeyinin kolunda diş ısırıkları görüldü. Gözaltına alınan ağabey, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Büyük acı yaşayan anneyle ilgili de çeşitli iddialar gündeme geldi. Buna göre; anne Güran, WhatsApp'taki birçok mesajını silmişti.

Okların işaret ettiği aileden bir başka isim ise Narin'in amcası.

Aracında Narin Güran'a ait DNA izleri bulunan amca Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narin'in ailesi, tutuklanan amcayı cezaevinde ziyaret ederek moral verdi.

Yaşanan tüm süreç, ailenin bir şeyleri sakladığı yönünde şüpheleri artırıyordu.

İÇİŞLERİ BAKANI'NIN ACI HABERİ VERDİĞİ PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı haberi verdiği paylaşımdaki detay bu şüpheleri daha da artırdı.

X hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

Paylaşımda Güran ailesine başsağlığı mesajının olmaması, aile üzerindeki şüphelerin artmasına neden oldu.

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