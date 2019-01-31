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Şüphe üzerine durdurulan otomobilden yarım kilo esrar çıktı

Kocaeli Derince'de düzenlenen operasyonda arama yapılan bir otomobilde, yarım kilogram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet sentetik hap

31 Ocak 2019 Perşembe 17:37
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden yarım kilo esrar çıktı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde jandarma, bir otomobilde yarım kilogram esrar ele geçirdi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Devriye görevi yapan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekip, 41 plakalı bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yarım kilogram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:37
  1. Kocaeli
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