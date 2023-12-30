  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mesut Hakkı Caşın Milli Muharip Uçakla ilgili konuştu: 2024'e saatler kala size bir müjde vereyim

Mete Yarar'dan Tayfun Balistik Füzesiyle ilgili beklenmedik açıklama: Bu füzeyi konuşmamız sakıncalı çünkü...

SPK yeniden değerleme yaptı!

Türkiye'yi sallayacak gelişme! İlk kez canlı yayında açıkladı: İsrail Selçuk Bayraktar'a teklif yaptı

F-35 savaş uçağına karşı Türkiye'nin yerli ve milli KAAN: yükselişte

Cola Cola'ya karşı Türkiye yerli ve milli kola üretti! BİM'de satışa çıktı, fiyatı gören kimse inanamadı

Türkiye'de dev firma, Suudi Arabistan'dan ham madde ithal eden şirketlere destek

Disney'e karşı üç maymunu oynayan ünlüler Süper Kupa krizini fırsata çevirdi! Yeniden Atatürkçü oldular

Otomobil için yeni süper teknoloji! En çok beklenen haber

Ahmet Hamdi Çamlı’dan olay Süper Kupa paylaşımı: Yurtta sulh cihanda sulh lafını en son o ihanet günü duyduk
Yerel Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
Yerel

Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-30 10:22:00 -
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yolcu olarak bulunan bir şahsın oturduğu koltuk altından bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde köpek unsurları ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında içerisindeki şahısların durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Durdurulan otomobilin içerisinde yolcu konumunda bulunan B.K. isimli şüpheli şahsın oturduğu koltuğun altında; 98 adet uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli B.K.'nın sağlık kuruluşunda yapılan testinde de uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ünlü oyuncu, ağlayarak 'uyuşturucuya düştüm' demişti! Bu kez ise o açıklama geldi! Sen bizimle dalga mı geçiyorsun be kadın
Ünlü oyuncu, ağlayarak 'uyuşturucuya düştüm' demişti! Bu kez ise o açıklama geldi! Sen bizimle dalga mı geçiyorsun be kadın

Gündem

Ünlü oyuncu, ağlayarak 'uyuşturucuya düştüm' demişti! Bu kez ise o açıklama geldi! Sen bizimle dalga mı geçiyorsun be kadın
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ünlü oyuncu aracında ölü bulundu! Hakkında uyuşturucu soruşturması yürütülüyordu
Ünlü oyuncu aracında ölü bulundu! Hakkında uyuşturucu soruşturması yürütülüyordu

Dünya

Ünlü oyuncu aracında ölü bulundu! Hakkında uyuşturucu soruşturması yürütülüyordu

Fabrika görünümlü uyuşturucu serası
Fabrika görünümlü uyuşturucu serası

Yerel

Fabrika görünümlü uyuşturucu serası

Ev değil uyuşturucu fabrikası!
Ev değil uyuşturucu fabrikası!

Yerel

Ev değil uyuşturucu fabrikası!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23