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Şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız şarjörlü yarı otomatik tüfek çıktı

Kuşadası’nda KOM ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçtan, ruhsatsız şarjörlü yarı otomatik tüfek çıktı.

01 Eylül 2019 Pazar 20:40
Şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız şarjörlü yarı otomatik tüfek çıktı

Kuşadası’nda KOM ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçtan, ruhsatsız şarjörlü yarı otomatik tüfek çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, Suleyman Demirel Bulvarı üzerinde içinde bir kişi bulunan bir aracı durdurdu. Şüpheli araç içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız şarjörlü yarı otomatik tüfek ile bu tüfeğe ait fişekler ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aracın sürücüsü M.K.(24), gözaltına alınarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 20:40
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