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Ekonomi SuperFresh, çocukların ‘Pizza Aşkı’nı kutladı
Ekonomi

SuperFresh, çocukların ‘Pizza Aşkı’nı kutladı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:17:00 -
SuperFresh, çocukların ‘Pizza Aşkı’nı kutladı

Türkiye’yi dondurulmuş pizza ile tanıştıran sektörün lider markası SuperFresh; “Pizza Aşkı” iletişim platformuyla sahiplendiği pizza kategorisini, bu yıl KidZania’da yer alan SuperFresh Pizza Şefleri Atölyesi’ne “Çocukların Pizza Aşkı Bambaşka” mesajıyla taşıdı. Atölyede kendi pizzalarını hazırlayan çocuklar, hayal güçlerinden yola çıkarak pizza aşkını resimlerine yansıttı.

Dondurulmuş gıda sektörünün Türkiye’de kurucu ve lider markası SuperFresh, uzun yıllardır ilgiyle takip edilen “Pizza Aşkı" platformunu çocuklarla buluşturdu.

“Pizza Aşkı” iletişim platformuyla sahiplendiği ve açık ara lider olduğu pizza kategorisini “Çocukların Pizza Aşkı Bambaşka” mesajıyla KidZania’daki SuperFresh Pizza Şefleri Atölyesi’ne taşıyan SuperFresh, burada düzenlediği etkinliklerle hem gelecek nesilleri sürdürülebilir üretim konusunda bilinçlendirmeyi hem de çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sömestr döneminden itibaren başlayan bu keyifli etkinliklerde, SuperFresh Pizza Şefleri Atölyesi’ne katılan çocuklar hem kendi elleriyle pizza yaptılar hem de pizzaya aşklarını çizim atölyesinde resmetme fırsatı buldular. Atölyede gönüllerince zaman geçiren çocuklar, SuperFresh’in sürdürülebilir üretim yolculuğu ve pizza üretim süreci hakkında da ayrıntılı bilgi edindi. Türkiye’nin en çok haneye giren pizza markası SuperFresh, atölye çalışmaları aracılığıyla çocukların iletişim, analitik düşünme, motor becerilerinin gelişimine destek olurken, aynı zamanda geleceğin pizza şeflerine gerçek bir deneyim ortamı yaşatmaya devam ediyor. 


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