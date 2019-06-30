Supercam’le evler ve ofisler daha güvende
Yaz tatiline çıkanlar, Turkcell'in Supercam akıllı kamera sistemi ile ev ve ofislerini rahatlıkla takip edebilecek.30 Haziran 2019 Pazar 10:24
Turkcell’in akıllı kamera sistemi Supercam, yaz tatiline çıkacaklara evlerini ve ofislerini takip etme imkânı sunuyor. Kullanıcılar, sistem sayesinde kameraları izlemedikleri sırada bile olağan dışı durumlardan haberdar olabiliyor. Akıllı telefonlara kurulan Supercam uygulaması, bulut paketleriyle kayıt yapabiliyor. 30 güne kadar saklanan kayıtlar bulut ortamına arşivlenip geriye dönük izlenebiliyor.
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