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Ekonomi Süper zenginler o ülkeyi terk ediyor
Ekonomi

Süper zenginler o ülkeyi terk ediyor

Yeniakit Publisher
2023-05-11 11:41:00 -
Süper zenginler o ülkeyi terk ediyor

Süper zenginler Brexit yüzünden İngiltere'yi terk ediyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından bu yana süper zenginlerin ülkeye olan ilgisi azaldı. Geçen yıl binlerce milyonerin daha ülkeden ayrılmasıyla birlikte İngiltere, zengin yatırımcı ve iş insanları için bir merkez olma özelliğini kaybediyor.

Danışmanlık firması Henley & Partners'ın verilerine göre 2022 yılında, 1 milyon doların üzerinde servete sahip olanlar olarak tanımlanan bin 400 zengin daha İngiltere'den ayrıldı.

Zenginlerin ülkeden kaçış eğilimi, İngiltere'nin AB üyeliğinden çıkmasının yani Brexit'in önünü açan 2016'daki referandumla başladı. O tarihten bu yana süren eğilimle yaklaşık 12 bin milyonerin ülkeden ayrıldığı tahmin ediliyor. Ülkede halen 737 bin kadar süper zengin yaşadığı sanılıyor.

İngiltere'yi terk edenler arasında Brexit sonrası işverenleri tarafından Avrupa'nın dört bir yanına taşınmaya zorlanan çok sayıda iyi maaşlı bankacı da yer alıyor.

Avrupa Bankacılık Otoritesi'ne göre 2021 yılında 1 milyon euronun üzerinde kazanan Avrupalı bankacıların sayısı yüzde 40'tan fazla artarak yaklaşık 2 bine ulaştı.
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İngiltere'nin bir dönem hukukun üstünlüğünün güçlü ve siyasetin de görece istikrarlı olduğu bir yer olarak zenginleri "mıknatıs gibi çeken" bir ülke olduğunu belirten Henley & Partners, bu avantajın kaybedilmesinin ardından geçmişte, İngiltere'yi üs olarak seçen zenginlerin yüzlerine artık Orta Doğu ve Asya'ya çevirdiğini belirtti.

Firmaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçen yıl en büyük yüksek değer girişine sahne olduğu tahmin ediliyor.

Firma ayrıca AB üyeliğinin ayrıcalıklarının kaybedilmesinin İngiliz zenginleri de etkilediğine dikkat çekti.

İngiliz The Times gazetesine değerlendirmede bulunan firmanın Londra ofisi başkanı Stuart Wakeling "Brexit'in hayata geçmesi ve uzun vadeli gerçek sonuçlarının hissedilmeye başlamasıyla birlikte, AB'de oturum veya yatırım yoluyla vatandaşlık alarak AB statülerini geri kazanmak isteyen varlıklı İngiliz vatandaşlarının hareketliliğinin arttığını görüyoruz" diye konuştu.

İngiliz halkının 23 Haziran 2016'daki referandumda Avrupa Birliği'nden çıkılması yönünde oy kullanmasının ardından İngiltere Ocak 2021'de üyelikten çıktı. Ancak başta Kuzey İrlanda Protokolü olmak üzere bazı konularda anlaşmazlıklar sürüyor.

Geçiş sürecinin yumuşak olmasını sağlamak amacıyla AB hukukunun üstünlüğü prensibi ve yürürlükte olan AB kural ve yönetmeliklerinin İngiltere'de geçerli olması için tanınan süre de 31 Aralık 2023'te dolacak.

Kaynak: Euronews

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