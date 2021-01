'Süper virüs' üretmeye mi çalışıyorlar? Çarpıcı yazı: ABD ve Çin gizlice biyolojik silah üretiyor!

"Süper virüs" başlıklı yazısıyla ilginç bir yazıya imza atan Gazeteci Yazar Ergün Diler, ABD ile Çin'in ortak biyolojik silah üzerinde çalıştığını belirtti. 'Korku pandemisi'nin yürütüldüğünü belirten Diler, aşı pasaportunun zorunlu hale getirileceğini vurguladı.

İşte Ergün Diler'in o yazısı:

ARTIK 2021'deyiz. Yeni yıl, yeni umutlar... Kabul etmeliyiz ki insanlık yoruldu. 2020 GRİ TONLARIYLA herkesi küçücük bir alana hapsetti. Geride bıraktığımız yılın başlarında hayatımıza giren CORONAVİRÜS tek emredici, tek karar verici, tek yön gösterici oldu. Hayatımızı değiştiren her şeyin altında COVID-19 imzası bulunmakta. Yılı bitirirken ise gündem yine AŞI ve MUTASYON'du.

Manşetlerdeydi...

Israrla ilk güne dönmek ve VİRÜSÜN

KÖKENİNE inmek istiyorsanız işiniz zor! Objektif olarak bakınca hiçbir yerde DOĞRUYU TAM OLARAK SÖYLEYEN birini bulamıyorsunuz.

Ya bilgi eksikliğinden ya eksik gördüğünden ya da DOĞRUYU söyleyemeyeceğinden...

COVID'in dünya çapında hızla yayılması, her yerde neredeyse aynı anda ortaya çıkması tesadüf mü? Bir COVID aşısı, mutasyona uğrayan virüse karşı nasıl koruma sağlayabilir? Aşılamalar, her yeni mutasyon için hiç bitmeyecek bir dizi aşılama dönemine mi işaret ediyor? Yoksa gizli gündemler için maske zorunlulukları, kilitlenmeler, kapanmalar ve aşılar öne mi çıkartılıyor?

Eminim akla takılan böyle çok soru var!

Bence hala en can alıcı soru şu: BU VİRÜS NEREDE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Halk sağlığından daha önemli bir gizli gündem için mi sahada? VİRÜS'ün çıktığı noktaya seyahat önemini kaybeden gündemlerden olsa da 2021'de "AŞI SORUNLARI" yaşanacağı için hatırlamak zorunda kalacağımız YAKICI bir problem olarak karşımıza dikilecek! Yılın ilk gününde bu anlaşıldı!

Mesela virüsle başı fena halde dertte olan İSPANYA yeni adımlar için önde! İspanya, COVID aşısını reddedenler için bir 'Kirli sicil' çalışması yapacak. Yani AŞI olmayan biri neredeyse YAŞAYAMAYACAK!

Hiçbir işi görülmeyecek, seyahatten eğitime kadar her yerde karşısına AŞI çıkacak... İSPANYA buna hazırlanırken Dünya Sağlık Örgütü'nün önemli isimleri "COVID aşısının bulaşmayı önlediğine dair elimizde bir bilgi-bulgu yok" dedi...

Şaka gibi değil mi? Hatta Pfizer-BioNTech "Ülkeler sipariş vermek için oldukça zaman kaybetti. Bu yıl aşı ihtiyacını giderebilme şansımız hiç yok" açıklaması yaptı...

Korku, panik, salgın beraberinde kimsenin hesap etmediği inanılmaz bir PAZARI hayatımıza sokacak. Zaten hızla gidilen yer de burası... Daha önce yazdığım gibi COVID-PASAPORTU zorunlu hale gelecek... Her gün açıklanan ÖLÜM SAYILARI-ENFEKTE RAKAMLARI-KISITLAMALAR ile birlikte AŞI haberleri herkesi belli bir pencereye hapsetti.

Görebildiğim kadarıyla hiçbir DEVLET bunun dışında adım atamıyor. Attırılmıyor.

ÖZGÜN bir karar almaya kalktığın an uçaklarından insanlarına kadar her şeye anında YASAK geliyor!

Sokakların, meydanların, yaşam alanlarının kilitlenmesinden çok BEYİNLERİN kilitlenmesi ürkütücü... Şu an yapılan bu. Korkuların esiri olurken çok önemli detayları görmüyoruz! Gösterilmiyor da! Zaten böyle durumlarda görmek de inanın çok kolay değildir.

OLAY ŞU!

North Carolina Üniversitesi ve bir Amerikan askeri laboratuvarında neler oluyor? Bu iki laboratuvarda "VİRÜS DAHA ETKİLİ HALE NASIL GELİR?", "DAHA KORKUTUCU NASIL OLUR?", "DAHA ÖLDÜRÜCÜ BİR SİLAH HALİNE NASIL DÖNÜŞÜR?" çalışmaları yapılmakta...

Ayrıca neden bu çalışmalar Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci tarafından finanse ediliyor ve Wuhan'a aktarılıyor? Ve daha önemlisi neden ABD ile ÇİN biyolojik silah üzerinde ortak çalışıyor?

Yüz kez yazdım! Jeffrey Epstein kilit isimlerin başında geliyordu. Harvard'da ofisi vardı. Çalıştığı önemli isim Prof.

Martin Nowak'tı! Nowak dünyanın en iyi BİYOLOĞU ve MATEMATİKÇİSİ olarak gösteriliyordu. Sık sık Harvard'da olan Epstein Nowak'a destek oluyor o da yanındaki Allison Hill ile yürüyordu. Hill de Dr. FAUCI ile çalışmaktaydı. HIV ana çalışma konularıydı! Bu ekip VİRÜSÜ Vuhan'a yolluyordu!

ABD'den Çin'e gizli bir hat vardı. Kavga sahne önünde yaşanırken arkada GİZLİ PLAN YÜRÜYORDU... 2021'in ilk gündemi AŞILARIN YETMEYECEĞİ oldu! Belli ki FORMAT ATILACAK.

Daha doğrusu başlandı, devam edilecek...

Bunu değiştirecek gücümüz elbette yok.

Görünen kimsenin de böyle bir gücü yok.

İttifakların da devletlerin de... En azından bilerek yaşayalım... Daha önce de yazdım.

Hiçbir AŞIYA karşı değilim ancak şeffaflık şart... Olmayan bu! Manşetlerde korku var, ölüm var, hastalık var ama AÇIKLIK yok.

Bakalım yeni yıl AŞI da ve VİRÜS de nasıl yenilikler getirecek...