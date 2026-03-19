  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sineklerin en korktuğu mutfak malzemesi! Çöp kutusuna serpin, rahat edin... Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı! Adalı: Başarıları hep beraber yaşayacağız Lionel Messi’den bir rekor daha Yunanistan az önce dünyaya ilan etti: Füzeleri düşürdük Asrın felaketinden bayram müjdesine: 161 yıllık Dervişiye Camisi yeniden ibadete açılıyor İlan ettiler artık: Galatasaray’dan transferde dev operasyon! 3 dünya yıldızı listede İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramı trafiği için yeni düzenleme Acil kodlu alarm verildi: Samandıra'da sular durulmuyor! Tedesco ile yerliler arasında kriz İstanbul’da bir bayram klasiği: Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda alışveriş
Spor
7
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Beşiktaş Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Başkan Serdal Adalı, "Birlik beraberlik, bu pozitif hava devam ettikçe, ilerleyen süreçte Beşiktaşlıları daha da mutlu edecek başarıları hep beraber yaşayacağız" dedi.

#1
Tüpraş Stadı'nda düzenlenen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, sayman ve voleybol faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Çağatay Abraş, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, divan ve kongre üyeleri, altyapı sporcuları ile taraftarlar katıldı.

#2
Törende konuşan başkan Adalı, bir bayrama daha Beşiktaş çatısı altında hep birlikte ulaştıklarını belirterek, "Bu bayrağın, bu armanın gölgesinde geçen her an, her gün bizler için bayram niteliğindedir. Geride bıraktığımız ramazan ayı; camiamızla iç içe olduğumuz, aynı sofraları paylaştığımız, Beşiktaşlılarla sıkça bir araya geldiğimiz güzel bir ay oldu. Kulübümüzün verdiği iftar davetlerinde, misafir olduğumuz etkinliklerde Beşiktaş ailesinin büyüklüğünü, gücünü bir kez daha gördük. Mübarek ramazan ayının maneviyatıyla birlikte; camiamızın birlik beraberlik, kardeşlik, aile olma gibi duyguları yeniden yakaladığına şahit olduk, aldığımız geri dönüşlerden büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

#3
Siyah-beyazlı camiada birlik ve beraberliğin önemine değinen Adalı, şunları kaydetti:

#4
"Bu birlik beraberlik, bu pozitif hava devam ettikçe, ilerleyen süreçte Beşiktaşlıları daha da mutlu edecek başarıları hep beraber yaşayacağız. Sizlerin desteği, saha içi ve saha dışında verdiğimiz bütün mücadelelerde, hedeflerimize ulaşmamızda en önemli gücümüz olacak. Sizler Beşiktaş'a sahip çıktıkça, verdiğimiz bütün uğraşların sonuçlarını en güzel şekilde alacağız. Ben camiamıza, taraftarımıza, Beşiktaş'ımızın gücüne inanıyorum. Beşiktaş'ımızı sizlerle birlikte, en kısa zamanda hedeflerine ulaştıracağımız günlerin umudunu ve inancını taşıyorum. Sizlerin de bu umut ve inançla, Beşiktaş'a her alanda, her koşulda sahip çıkmanızı istiyorum. Bu vesileyle; dün akşam BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) yarı finale çıkarak yüzümüzü güldüren, camiamıza güzel bir bayram hediyesi veren erkek basketbol takımımızı yürekten kutluyor, kupayı müzemize getireceklerine olan inancımı sizlerin huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan futbol takımımızın da sahadan galibiyetle ayrılarak bayram coşkumuzu perçinleyeceklerine inanıyorum. Büyük Beşiktaş camiasının mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, nice güzel bayramlara sizlerle birlikte, Beşiktaş'ımızın başarılarıyla birlikte erişmeyi temenni ediyorum."

#5
Bayramlaşma töreninde başkan Adalı'ya katılımcılar yoğun ilgi ve sevgi gösterdi.

#6
Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu
Dünya

Katar'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu

Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi "istenmeyen kişi" ilan etti.
İsrail uçakları vuruldu
Dünya

İsrail uçakları vuruldu

Misillemelerin dozunu artıran İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havaalanı'nı vurdu. Saldırıda 3 özel uçak ağır hasar ..
Suriye’de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!
Dünya

Suriye’de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!

Türkiye, devrik Esad rejiminden miras kalan kimyasal silah kalıntılarının imhası için kurulan uluslararası görev gücüne resmen katıldı. Suri..
İt ürüyor Akit yürüyor!
Gündem

İt ürüyor Akit yürüyor!

Delege pazarlıklarının ve pavyon köşelerinde ödenen rüşvet paralarının gölgesinde oturduğu CHP koltuğunda sürekli yalan söyleyen ve Adalet B..
Suudi Arabistan'da büyük patlamalar
Dünya

Suudi Arabistan'da büyük patlamalar

Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıklarken kentte büyük patlamalar meydana geldi.

Virüs kontrolden çıktı: Güney Kıbrıs’ın tamamı karantinaya alındı
Gündem

Virüs kontrolden çıktı: Güney Kıbrıs’ın tamamı karantinaya alındı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) büyükbaş hayvanlarda görülen şap virüsünün, karantina bölgeleri dışına çıkarak ülkenin tamamına yayıldı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23