Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı! Adalı: Başarıları hep beraber yaşayacağız

"Bu birlik beraberlik, bu pozitif hava devam ettikçe, ilerleyen süreçte Beşiktaşlıları daha da mutlu edecek başarıları hep beraber yaşayacağız. Sizlerin desteği, saha içi ve saha dışında verdiğimiz bütün mücadelelerde, hedeflerimize ulaşmamızda en önemli gücümüz olacak. Sizler Beşiktaş'a sahip çıktıkça, verdiğimiz bütün uğraşların sonuçlarını en güzel şekilde alacağız. Ben camiamıza, taraftarımıza, Beşiktaş'ımızın gücüne inanıyorum. Beşiktaş'ımızı sizlerle birlikte, en kısa zamanda hedeflerine ulaştıracağımız günlerin umudunu ve inancını taşıyorum. Sizlerin de bu umut ve inançla, Beşiktaş'a her alanda, her koşulda sahip çıkmanızı istiyorum. Bu vesileyle; dün akşam BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) yarı finale çıkarak yüzümüzü güldüren, camiamıza güzel bir bayram hediyesi veren erkek basketbol takımımızı yürekten kutluyor, kupayı müzemize getireceklerine olan inancımı sizlerin huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan futbol takımımızın da sahadan galibiyetle ayrılarak bayram coşkumuzu perçinleyeceklerine inanıyorum. Büyük Beşiktaş camiasının mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, nice güzel bayramlara sizlerle birlikte, Beşiktaş'ımızın başarılarıyla birlikte erişmeyi temenni ediyorum."