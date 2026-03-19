Lionel Messi’den bir rekor daha
Inter Miami'nin sahasında Nashville ile 1-1 berabere kaldığı maçta fileleri havalandıran Lionel Messi kariyerindeki 900. golünü attı.
CONCACAF Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter Miami ile Nashville karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken maça damgasını vuran isim ise Lionel Messi oldu. Arjantinli futbol efsanesi, Nashville karşısında attığı golle profesyonel kariyerindeki toplam gol sayısını 900'e çıkardı. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun ardınan 900 gole ulaşan ikinci isim oldu.
MLS ekiplerinden Inter Miami'de kariyerini sürdüren Lionel Messi çıktığı 1142. karşılaşmada 900 gole ulaşırken, Cristiano Ronaldo ise 1236 maçta bu rakama ulaşmıştı. Eylül 2024'te 900 gol barajını aşan Ronaldo, toplamda attığı 965 golle futbol tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Ronaldo ve Messi'nin ardından listenin 3. sırasında ise Brezilyalı efsane Pele yer alıyor. Aktif oyuncular arasında Ronaldo ve Messi'nin ardından attığı 690 golle Polonyalı Robert Lewandowski geliyor.
Messi attığı 900 golün 672'sini FC Barcelona'da, 81'ini Inter Miami'de, 32'sini PSG'de, 115'ini ise Arjantin Milli Takımı'nın formasıyla attı.
