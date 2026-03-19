  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sineklerin en korktuğu mutfak malzemesi! Çöp kutusuna serpin, rahat edin... Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı! Adalı: Başarıları hep beraber yaşayacağız Lionel Messi’den bir rekor daha Yunanistan az önce dünyaya ilan etti: Füzeleri düşürdük Asrın felaketinden bayram müjdesine: 161 yıllık Dervişiye Camisi yeniden ibadete açılıyor İlan ettiler artık: Galatasaray’dan transferde dev operasyon! 3 dünya yıldızı listede İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramı trafiği için yeni düzenleme Acil kodlu alarm verildi: Samandıra'da sular durulmuyor! Tedesco ile yerliler arasında kriz İstanbul’da bir bayram klasiği: Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda alışveriş
Spor
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Inter Miami'nin sahasında Nashville ile 1-1 berabere kaldığı maçta fileleri havalandıran Lionel Messi kariyerindeki 900. golünü attı.

#1
CONCACAF Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter Miami ile Nashville karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken maça damgasını vuran isim ise Lionel Messi oldu. Arjantinli futbol efsanesi, Nashville karşısında attığı golle profesyonel kariyerindeki toplam gol sayısını 900'e çıkardı. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun ardınan 900 gole ulaşan ikinci isim oldu.

#2
MLS ekiplerinden Inter Miami'de kariyerini sürdüren Lionel Messi çıktığı 1142. karşılaşmada 900 gole ulaşırken, Cristiano Ronaldo ise 1236 maçta bu rakama ulaşmıştı. Eylül 2024'te 900 gol barajını aşan Ronaldo, toplamda attığı 965 golle futbol tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

#3
Ronaldo ve Messi'nin ardından listenin 3. sırasında ise Brezilyalı efsane Pele yer alıyor. Aktif oyuncular arasında Ronaldo ve Messi'nin ardından attığı 690 golle Polonyalı Robert Lewandowski geliyor.

#4
Messi attığı 900 golün 672'sini FC Barcelona'da, 81'ini Inter Miami'de, 32'sini PSG'de, 115'ini ise Arjantin Milli Takımı'nın formasıyla attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede bayram namazı kılınmayacak!
Dünya

O ülkede bayram namazı kılınmayacak!

Kuveyt Ulu Camisi'nde, ülkenin içinde bulunduğu "savaş" nedeniyle bayram namazının kılınmayacağı açıklandı.
Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’
Dünya

Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’in, İran ile yaşanan savaşı İsrail lobisinin bir tertibi şeklinde niteleyerek görevinden ..
Suriye’de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!
Dünya

Suriye’de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!

Türkiye, devrik Esad rejiminden miras kalan kimyasal silah kalıntılarının imhası için kurulan uluslararası görev gücüne resmen katıldı. Suri..
Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı
Gündem

Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Camii, bu Kadir Gecesi'nde asırlardır şahitlik etmediği kadar ağır ve yakıcı bir eyleme sahne oldu. Ter..
Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu

Eski milletvekili emekli yarbay Tevfik Diker; cesur, güçlü ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin en etkili seslerinden Yeni Akit'i ..
Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu
Ekonomi

Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu

Petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek amacıyla, ABD limanları arasında mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23