Parçalayarak öldürdü Köpek yasaklı ırk, ‘sahibi’ belli değil

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pitbull cinsi köpeğin sokak ortasında başka bir köpeğe saldırdığı olayda, yeni ortaya çıkan görüntülerde hem saldırının şiddeti hem de köpek sahibinin müdahaleye yaklaşımı ve vatandaşlarla yaşanan gerilim anları dikkat çekti.

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde yaşanan olayda, ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, sahipli bir köpeğe saldırdı. Olay anına ait yeni görüntülerde saldırının kontrol altına alınamaması ve çevrede oluşan panik anları net şekilde görüldü.

Görüntülerde çevredeki vatandaşların ellerine aldıkları sopalarla köpekleri ayırmaya çalıştığı, ancak saldırının uzun süre devam ettiği anlar yer aldı. Bu sırada köpek sahibi, müdahale eden vatandaşlara "Vurma" diyerek tepki gösterdiği ve müdahale etmeye çalışan vatandaşlarla tartıştı.

Vatandaşların anlatımlarına göre müdahale sırasında ortamın giderek gerildiği, hem köpekleri ayırma çabası hem de yaşanan tartışmaların olayın kontrolünü zorlaştırdığı ifade edildi.

Görüntülerde pitbullun saldırdığı köpeği ağzında tutarak yere savurduğu ve defalarca sağa sola fırlattığı anlar da dikkat çekti. Vatandaşların yoğun çabasıyla saldırgan köpek güçlükle etkisiz hale getirilerek yaralı köpek ağzından çıkarıldı.

Olayın tanıklarından bir vatandaş ise yaşananları, "Bütün millet burada toplandı. Hayvanı ağzından alamadılar. Zapt edemediler hayvanı. Köpek sahibi köpeği sopalattırmadı. Buradan bir sürü çocuk geçer çok tehlikeli. Köpekte ağızlık yoktu" sözleriyle anlattı.

Olayın ardından yaralanan köpek tedavi altına alınırken, pitbull cinsi köpek belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü. Köpek sahibi hakkında idari işlem uygulandı