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Süper Lig’in ilk haftasında 18 gol atıldı

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 18 gol atıldı.

20 Ağustos 2019 Salı 11:10
Süper Lig’in ilk haftasında 18 gol atıldı

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 18 gol atıldı. Bu gollerin 12’si yabancı, 6’si ise yerli futbolculardan geldi.


Süper Lig’de 1. hafta maçları dün akşam oynanan Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçıyla sona erdi. 18 takımın mücadele ettiği ligin ilk haftasında oynanan 9 karşılaşmada futbolseverler toplam 18 gol izleme fırsatı buldu. Bu gollerin 12’sini yabancı futbolcular atarken, yerlilerden ise 6 gol geldi. Fenerbahçe’den Emre Belözoğlu, Kasımpaşa’dan Aytaç Kara, Sivasspor’dan Mert Hakan ve Emre Kılınç, Denizlispor’dan da Recep Niyaz takımlarına skor anlamında katkı sağlayan Türk oyuncular oldu.



Son iki sezonun gerisinde


2019-2020 sezonunun ilk haftasında atılan 18 gol, geride kalan son iki sezonun 1. haftalarındaki gol sayılarının gerisinde kaldı. 2018-2019 sezonunun söz konusu döneminde bu sayı 29’ken, 2017-2018’de de 26 kez ağlar sarsılmıştı.



En fazla gol Fenerbahçe’den


Süper Lig’in 1. haftasında en fazla gol Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçında atıldı. Sarı-lacivertliler, sahasında rakibini 5-0 mağlup ederek lige güzel bir başlangıç yaparken, liderlik koltuğuna da oturmayı başardı. Diğer bol gollü müsabakalar olarak da ev sahibi ekiplerin rakiplerini 3-0 ile geçtiği Yeni Malatyaspor-Başakşehir ve DG Sivasspor-Beşiktaş maçları ön plana çıkıyor.


Konyaspor-MKE Ankaragücü mücadelesi ise gol sesinin çıkmadığı tek karşılaşma olarak dikkat çekti.



Gollerin hepsi farklı isimlerden


Yeni sezonun ilk haftasında atılan 18 golün tamamı farklı isimlerden geldi. Hiçbir futbolcunun iki veya daha üstü gol kaydedemediği haftada rakip ağları sarsan futbolcular ve müsabakalar şöyle:



Moses, Vedat, Emre, Dirar, Ferdi (Fenerbahçe: 5 - Gazişehir Gaziantep: 0)


Guilherme, Jahovic, Fofana (Yeni Malatyaspor: 3 - Başakşehir: 0)


Angelo (Göztepe: 0 - Antalyaspor: 1)


Sörloth, Aytaç Kara (Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1)


Mert Hakan, Yatabare, Emre Kılınç (Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0)


Cisse (Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 1)


Melnjak (Gençlerbirliği: 0 - Rizespor: 1)


Recep Niyaz, Rodellaga (Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0)

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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