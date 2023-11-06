Süper Lig’in en pahalı oyuncusu olacak! Galatasaray’a devre arasında 42 milyon euroluk yıldız geliyor!

Süper Lig’de liderliği eline alan ve Şampiyonlar Ligi’nde grubunda ikinci sırada olan Galatasaray, devre arasında yıldız bombası patlatacak. Angelino ile devre arasında yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, 42 milyonluk piyasa değeriyle Süper Lig’in en değerli oyuncusu olacak bir yıldızı kadrosuna katacak.

ERDEN TİMUR ÇILDIRDI! 42 MİLYON EUROLUK YILDIZ GELİYOR

Galatasaray Süper Lig’in en değerli oyuncusu olacak yeni transferini duyurmaya gün sayıyor. Leipzig’den kiralanan Angelino’nun performansından memnun olmayan Cimbom, İspanyol sol bekle devre arasında kontratını feshetmeye hazırlanıyor. Yönetici Erden Timur ise büyük bir bombayı patlatmaya gün sayıyor.

OKAN BURUK ÜSTÜNÜ ÇİZMİŞTİ!

Teknik direktör Okan Buruk takımında düşünmediği Angelino’nun zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesine 4 maç kala yönetim harekete geçti. Alman ekibiyle yapılan görüşmeler devam ederken, İspanyol sol bekin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ise yıldız bir oyuncuyla taraftarını yeniden havalaya uçurmaya kararlı.

42 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Galatasaray, Manchester United forması giyen ve piyasa değeri 42 milyon euro olan İngiliz sol bek Luke Shaw’ı gözüne kestirdi. İngiliz Milli Takımı’nın da formasını başarılı oyuncu, ofansif gücü bir hayli yüksek olmasına rağmen savunmada da rakiplerine geçit vermiyor.

ERDEN TİMUR İNGİLTERE YOLCUSU

Sezonun 2. haftasında sakatlanan ve uzun bir süredir formasından uzak kalan Luke Shaw’ın, Milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkılması halinde Erden Timur’un bu transferi bitirmek için İngiltere’ye uçacağı iddia edildi.

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KİRALIK OLARAK LUKE SHAW

Manchester United ile Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer alan Galatasaray’ın idarecileri, İngiliz yöneticilerle bir hayli yakın ilişkiler kurdu. Bu ilişkileri kullanarak transferi bitirmek isteyen Cimbom, kiralık olarak Shaw’ı kadrosuna dahil etmek istiyor. Satın alma opsiyonu olup olmayacağı ise belirsiz.

2014 yılında Southampton takımından 37.5 milyon euroya transfer edilen Luke Shaw, 262 maça çıktığı Manchester United’da 4 gol 28 asistlik performans sergiledi. İngiliz oyuncu Southampton’da ise 67 maça çıkıp 2 asist yapmıştı. Luke Shaw, İngiliz Milli Takımı’nda ise 31 maçta 3 gole imza attı.

Kariyerinde 294 maçta sol bek olarak oynayan Luke Shaw, 19 maç stoper, 14 maçta ise sol açık olarak forma giydi.