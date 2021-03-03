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Spor Süper Lig'in 28. haftasında BB Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı
Spor

Süper Lig'in 28. haftasında BB Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 28. haftasında Erzurumspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. 4 gole sahne olan zorlu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 16:34:00 -
Süper Lig'in 28. haftasında BB Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

28. hafta maçında BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Zorlu mücadele 2-2 berabere kalan takımlar puanları bölüştü.

Maçtan önemli anlar

Mücadele takımların karşılıklı ataklarıyla başladı. Rakip ceza sahasında faule maruz kalan Ricardo Gomes takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Aatif Chahechouhe, 17'de mavi-beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi.

Konuk takım 30'da rakibine cevap verdi. Bertolacci'nin ceza sahasına doldurduğu topla sağ çaprazda buluşan Sobiech, dar açıdan çok sert ve düzgün bir vuruşla skora denge getirdi.

İlk yarı karşılıklı gollerle sona erdi.

53'te Castro nefis bir vole vurarak topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

55'te Rashani yerine oyuna giren Osman Çelik, 63'te takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Skor 2-2'ye geldikten sonra konuk ekip Mevlüt Erdinç ile pozisyon buldu. Erdinç topu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ama top kalenin üzerinden dışarıya çıtkı.

80'de Novikovas, ceza sahasında üst üste çalımlarla şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top Osman'da kaldı. Osman, kaleciden sıyrılıp dar açıdan topu kaleye göndermeye çalıştı. Top yan ağlarda kaldı.

Mücadele 2-2 sona erdi.

BB Erzurumspor puanını 26 yaptı.

Karagümrük ise puanını 41 yaptı.

İlk 11'ler:

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk, Rashani, Gomes

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech

 

 

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