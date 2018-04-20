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Süper Ligin 2018-2019 Sezonunun başlangıç tarihi belli oldu!

TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligin başlangıç tarihinin 10 Ağustos olduğunu belirtti.

20 Nisan 2018 Cuma 17:19
Süper Ligin 2018-2019 Sezonunun başlangıç tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de gelecek sezonun 10 Ağustos 2018'de başlayacağı belirtildi.

SÜPER LİG 20 MAYIS 2019'DA SONA ERECEK

Süper Ligin 26 Mayıs 2019'da sona ereceği, 1. Ligde maçların ise 19 Mayıs 2019'da biteceği kaydedildi.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde ise normal sezonun 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla 2018-2019 sezonunun başlayacağı, 4 Mayıs 2019'da ise sona ereceği aktarıldı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 17:19
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Süper Lig

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