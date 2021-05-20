Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da büyük acı! Asbaşkan Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.
Açıklamada, "Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.