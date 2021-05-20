  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filistin'den acı haber
Filistin'den son dakika açıklaması: İsrail bir sömürge gücüdür!
Libya Başbakanı Dibeybe'den önemli ziyaret
Mahkemeden Canan Karatay kararı
Spor Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da büyük acı! Asbaşkan Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Spor

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da büyük acı! Asbaşkan Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:55:00 - 2021-05-20 16:23:12
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da büyük acı! Asbaşkan Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Necmi Keskinsoy kimdir? Necmi Keskinsoy nerelidir? Necmi Keskinsoy özgeçmişi
Biyografi

Necmi Keskinsoy kimdir? Necmi Keskinsoy nerelidir? Necmi Keskinsoy özgeçmişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan bugünkü Resmi Gazete kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı..
Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Arnavutluk'ta mı? Bakan Soylu açıkladı
Gündem

Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Arnavutluk'ta mı? Bakan Soylu açıkladı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Türkiye'nin talebi üzerine, kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer h..
Ukrayna'dan 'Demir Kubbe' çıkışı!
Dünya

Ukrayna'dan 'Demir Kubbe' çıkışı!

Ukrayna Savunma Bakanı Taran, İsrail'in Demir Kubbe'sine benzer bir füze savunma sistemi almak istediklerini belirtti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay