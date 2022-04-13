Süper Lig'e yeni Popescu geliyor! Bu sefer adresi farklı...

Beşiktaş, Galatasaray'ın da Fatih Terim döneminde ilgilendiği FCSB'de forma giyen Octavian Popescu'yu renklerine bağlamak istiyor.

Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan siyah-beyazlılar gelecek sezon kadroda büyük revizyona gitmeyi planlıyor. Kara Kartal maaş bütçesinde de büyük bir daralmaya gidecek.

Kadrodaki yıldız isimleri ve yüksek maaş alan oyuncular ile yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar genç ve gelecek vaat eden futbolcuların peşine düştü.

Takvim'in haberine göre; Ismael ile büyük bir ivme yakalayan Kartal'ın Rumen yıldızla temas kurduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın Romanya futbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olan Octavian Popescu ile ilgilendiği iddia edildi.

FCSB'de oynayan 19 yaşındaki yeteneğin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray'ın da bir dönem gündemine gelen Popescu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 7 Bu sezon kulübüyle 32 maça çıkan Popescu, 8 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.

OCTAVIAN POPESCU KİMDİR?

27 Aralık 2022'de Romanya'da dünyaya gelen Octavian George Popescu, futbola Regal Bukarest U19 takımında başladı.

Genç yetenek, 2020 yılında 200 bin Euro bedelle FCSB'ye transfer oldu. Kariyerinde toplamda 66 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 12 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan genç yetenek 2 kez de milli takım forması giydi.

Genç futbolcu Fatih Terim döneminde Galatasaray tarafından ısrarla istenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.