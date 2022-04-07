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Spor Süper Lig'e sis engeli
Spor

Süper Lig'e sis engeli

Süper Lig'de yarın oynanması planlanan Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesi, bordo-mavili kafilenin sis nedeniyle Gaziantep'e ulaşamaması sonrasında cumartesi gününe ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 22:46:00 -
Süper Lig'e sis engeli

Süper Lig'de 32. haftanın açılış mücadelesinde Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, bordo-mavili kafilenin olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep'e gidememesi sonrasında ertelendi.

9 Nisan Cumartesi günü oynanacak

TFF'den ertelemeye ilişkin yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanması gereken Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Trabzonspor maçı, Trabzon Havalimanındaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle misafir takımın Gaziantep'e gelememesi sonrasında 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi. Karşılaşma Cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak." ifadelerine yer verildi.

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