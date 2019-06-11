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"Süper Lig'e kalıcı olmak için geldik"

Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu:"İnşallah hazırlayacağımız kadroyla ve ekiplerimizle Süper Lig'in kalıcı bir ekibi olarak yolumuza devam edeceğiz"- "Gündemimizde genç oyuncular, dinamik yapıya sahip oyuncular olacak. Ama bir yandan da bu işin tecrübesini kazanmış isimler de aramızda olacak"- "Çok yakın bir zamanda teknik direktör konusunu sonuçlandıracağız"

11 Haziran 2019 Salı 11:10
"Süper Lig'e kalıcı olmak için geldik"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, ligde kalıcı olmak istediklerini belirterek, kuracakları kadroyla bu hedefleri doğrultusunda yollarına devam edeceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak adını Süper Lig'e yazdıran Gaziantep ekibinin kulüp başkanı Konukoğlu, transfer çalışmaları, teknik direktör arayışları ve takımın yeni sezon planlamasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Konukoğlu, büyük uğraşlar vererek Süper Lig'e yükseldiklerini ifade ederek, "Biz Süper Lig'e geçici değil kalıcı olmak için geldik. İnşallah hazırlayacağımız kadroyla ve ekiplerimizle Süper Lig'in kalıcı bir ekibi olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Adil Sani Konukoğlu, önümüzdeki sezon takımın iskeletini oluşturacaklarını belirterek, "Şu andaki hedefimiz lige demir atmak. Burada kalıcılığı sağladıktan sonra hedefe ilerlemek. Bunun için de transfer döneminde gündemimizde genç oyuncular, dinamik yapıya sahip oyuncular olacak. Ama bir yandan da bu işin tecrübesini kazanmış isimler de aramızda olacak." diye konuştu.

Transfer politikası konusunda ince eleyip sık dokuyacaklarını aktaran Konukoğlu, "Şu anda transfer komitemizin alacağı kararlara bağlı kalarak yolumuza devam edeceğiz. Şimdiden transfer için bir şey söylemek istemem. İnşallah günü geldiğinde takıma güçlü isimleri kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Konukoğlu, transfer konusunda taraftarın biraz sabırlı olmasını isteyerek, kurucakları takımın herkesi memnun edecek bir yapıya sahip olacağını kaydetti.


- "Teknik direktör konusunu sonuçlandıracağız"


Adil Sani Konukoğlu, teknik direktörün belirlenmesine yönelik çalışmalarda da önemli aşama kaydedildiğine dikkati çekerek, "Çok yakın bir zamanda teknik direktör konusunu sonuçlandıracağız. Bize lütfen herkes zaman versin. Bu zaman içerisinde elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Konukoğlu, taraftardan kulübün resmi açıklaması olmayan hiçbir anlaşma haberine itibar etmemesini isteyerek, şu anda transfer gündemlerinde olmayan kişilerin bile kulüple adının anıldığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:10
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