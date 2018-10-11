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Süper Lig'e Fatih Terim damgası! 26 haftanın 17'sinde

Süper Lig'in ilk 8 haftası geride kalırken, Terim rüzgarı esmeye devam ediyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:48
Süper Lig'e Fatih Terim damgası! 26 haftanın 17'sinde

Sarı-kırmızılı takımdaki görev geçen sezon 17. haftada başlayan Fatih Terim, o dönemden sonra Süper Lig'deki 26 haftanın 17'sini lider kapatmayı başardı. Fatih Terim ve Galatasaray 26 haftanın 17'sinde lider olurken, geride kalan 9 haftada ise ikinci sırada yer aldı.

Fatih Terim göreve geldkiten sonra Galatasaray, Süper Lig'deki 26 haftanın tamamında ilk iki sırada yer almayı başardı.

FATİH TERİM:17, ABDULLAH AVCI: 7, KEMAL ÖZDEŞ: 1, ŞENOL GÜNEŞ: 1

Fatih Terim göreve geldikten sonra oynanan 26 haftada 7 kez Abdullah Avcı ve Medipol Başakşehir liderlik koltuğunda otururken, Şenol Güneş ve Beşiktaş, Kemal Özdeş ve Kasımpaşa da birer hafta lider olmayı baiardı.

Fenerbahçe'yi geçen sezon çalıştıran Aykut Kocaman ve bu sezon görevde olan Phillip Cocu, Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından takımlarının haftayı lider kapatmasını başaramadı.

İşte Süper Lig'deki son 26 haftanın lider teknik direktörleri

2017/2018 sezonu
17. hafta - Abdullah Avcı
18. hafta - Abdullah Avcı
19. hafta - Abdullah Avcı
20. hafta - Abdullah Avcı
21. hafta - Fatih Terim
22. hafta - Abdullah Avcı
23. hafta - Fatih Terim
24. hafta - Fatih Terim
25. hafta - Fatih Terim
26. hafta - Fatih Terim
27. hafta - Fatih Terim
28. hafta - Abdullah Avcı
29. hafta - Fatih Terim
30. hafta - Fatih Terim
31. hafta - Fatih Terim
32. hafta - Fatih Terim
33. hafta - Fatih Terim
34. hafta - Fatih Terim

2018/2019 sezonu
1. hafta - Fatih Terim
2. hafta - Şenol Güneş
3. hafta - Fatih Terim
4. hafta - Kemal Özdeş
5. hafta - Fatih Terim
6. hafta - Abdullah Avcı
7. hafta - Fatih Terim
8. hafta - Fatih Terim

İşte Süper Lig'de son 26 haftanın liderlik sayıları

Fatih Terim - 17 hafta lider
Abdullah Avcı - 7 hafta lider
Şenol Güneş - 1 hafta lider
Kemal Özdeş - 1 hafta lider

(Sporx)

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:48
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