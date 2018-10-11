Süper Lig'e Fatih Terim damgası! 26 haftanın 17'sinde

Sarı-kırmızılı takımdaki görev geçen sezon 17. haftada başlayan Fatih Terim, o dönemden sonra Süper Lig'deki 26 haftanın 17'sini lider kapatmayı başardı. Fatih Terim ve Galatasaray 26 haftanın 17'sinde lider olurken, geride kalan 9 haftada ise ikinci sırada yer aldı.

Fatih Terim göreve geldkiten sonra Galatasaray, Süper Lig'deki 26 haftanın tamamında ilk iki sırada yer almayı başardı.

FATİH TERİM:17, ABDULLAH AVCI: 7, KEMAL ÖZDEŞ: 1, ŞENOL GÜNEŞ: 1

Fatih Terim göreve geldikten sonra oynanan 26 haftada 7 kez Abdullah Avcı ve Medipol Başakşehir liderlik koltuğunda otururken, Şenol Güneş ve Beşiktaş, Kemal Özdeş ve Kasımpaşa da birer hafta lider olmayı baiardı.

Fenerbahçe'yi geçen sezon çalıştıran Aykut Kocaman ve bu sezon görevde olan Phillip Cocu, Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından takımlarının haftayı lider kapatmasını başaramadı.

İşte Süper Lig'deki son 26 haftanın lider teknik direktörleri

2017/2018 sezonu

17. hafta - Abdullah Avcı

18. hafta - Abdullah Avcı

19. hafta - Abdullah Avcı

20. hafta - Abdullah Avcı

21. hafta - Fatih Terim

22. hafta - Abdullah Avcı

23. hafta - Fatih Terim

24. hafta - Fatih Terim

25. hafta - Fatih Terim

26. hafta - Fatih Terim

27. hafta - Fatih Terim

28. hafta - Abdullah Avcı

29. hafta - Fatih Terim

30. hafta - Fatih Terim

31. hafta - Fatih Terim

32. hafta - Fatih Terim

33. hafta - Fatih Terim

34. hafta - Fatih Terim

2018/2019 sezonu

1. hafta - Fatih Terim

2. hafta - Şenol Güneş

3. hafta - Fatih Terim

4. hafta - Kemal Özdeş

5. hafta - Fatih Terim

6. hafta - Abdullah Avcı

7. hafta - Fatih Terim

8. hafta - Fatih Terim

İşte Süper Lig'de son 26 haftanın liderlik sayıları

Fatih Terim - 17 hafta lider

Abdullah Avcı - 7 hafta lider

Şenol Güneş - 1 hafta lider

Kemal Özdeş - 1 hafta lider

(Sporx)