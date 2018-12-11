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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

- TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un arasında yer aldığı 6 Süper Lig kulübünü PFDK'ye sevk etti

11 Aralık 2018 Salı 17:54
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un, ligin 15. hafta müsabakalarındaki disiplin ihlalleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray'ın talimatlara aykırı hareketler, Fenerbahçe'nin ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler gerekçeleriyle disipline sevk edildiği aktarıldı.

Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye gönderildiği, Evkur Yeni Malatyaspor'un ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edildiği vurgulandı.

Öte yandan, Bursasporlu futbolcu Allano Brendon De Souza Lima'nın sosyal medya hesabından, Atiker Konyaspor idarecisi Recep Çınar'ın ise basına yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:54
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