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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye gönderildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de yer alan 6 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

23 Ekim 2018 Salı 21:20
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Göztepe ve Çaykur Rizespor'un ligin 9. haftasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray'ın sahasında Bursaspor, Fenerbahçe'nin ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçlardaki saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın ise Göztepe ile deplasmanda yapılan müsabakada taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildiği aktarıldı.

Kasımpaşa, Göztepe ve Çaykur Rizespor'u da çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 21:20
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Bursa
  4. Futbol
  5. PFDK
  6. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  7. Türkiye Futbol Federasyonu
  8. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği

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