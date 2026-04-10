Süper Lig'den 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. İşte ayrıntılar…

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 27. hafta erteleme maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'in Çaykur Rizespor ile oynadıkları müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Trendyol 1. Lig'den Atakaş Hatayspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK'nin çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi. Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

PFDK’dan Süper Lig ekibine ceza
PFDK’dan Süper Lig ekibine ceza

Spor

PFDK’dan Süper Lig ekibine ceza

PFDK'dan Bursaspor'a ağır ceza
PFDK'dan Bursaspor'a ağır ceza

Spor

PFDK'dan Bursaspor'a ağır ceza

PFDK’dan 9 Süper Lig kulübüne dev ceza
PFDK’dan 9 Süper Lig kulübüne dev ceza

Spor

PFDK’dan 9 Süper Lig kulübüne dev ceza

