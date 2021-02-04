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Spor Süper Lig'de zirve hattı alev aldı
Spor

Süper Lig'de zirve hattı alev aldı

Süper Lig'de haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Galatasaray averajla Beşiktaş'ı geçerek 2. sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 22:49:00 -
Süper Lig'de zirve hattı alev aldı

Süper Lig'in 23. haftası yapılan 2 maçla tamamlanırken, Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Ligde haftanın kapanış gününde Göztepe ile Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.

Günün ilk maçında, İzmir'deki müsabakada ev sahibi ekip, iki kez öne geçmesine rağmen Malatya temsilcisi beraberliği sağladı ve mücadele 2-2 sona erdi. Trabzon'daki maçı ise bordo-mavili ekip, yeni transferi Anastasios Bakasetas'ın golüyle 1-0 kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu sonuçla 39 puana yükselerek 4. sıraya çıktı.

Geçen hafta liderliği devralan Fenerbahçe, ligin formda takımlarından Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Kaleci Altay Bayındır'ın yıldızlaştığı müsabakayı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, 48 puana çıkarak liderliğini devam ettirdi.

Zirve takibini sürdüren Galatasaray ise son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, 3-0'lık net bir skorla galip geldi ve puanını 45'e yükseltti.

Haftaya 2. sırada giren Beşiktaş ise Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 45 puana yükseldi. Beşiktaş, averaj nedeniyle üçüncü sıraya gerilerken ikinciliği Galatasaray'a kaptırdı.

Sonuçlar

Ligin 23. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-0

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Fatih Karagümrük-Gaziantep: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1

Göztepe-Yeni Malatyaspor: 2-2

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

 

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