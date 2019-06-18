Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019-2020 Ligi ne zaman başlıyor?

2018-2019 Süper Lig’inde Başakşehir ile Galatasaray arasında şampiyonluk heyecanı son haftalara kadar devam etti. Başakşehir’in ligin bitimine bir kaç hafta kalaya kadar ligi zirvede tamamlaması şampiyonun Başakşehir olacağını yönünde kuvvetli ihtimaller vardı ancak Başakşehir’in son haftalarda peş peşe malubiyeti nedeniyle şampiyonluk kupasını Galatasaray’a bıraktı. Futbolseverler şimdi de 2019-2020 Süper Lig’in ne zaman başlayacağını merak ediyor. Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.