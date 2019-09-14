Süper Lig’de toplu sonuçlar! İşte, Süper Lig puan durumu Süper Lig’in 4. haftasında cumartesi günü 3 maçla tamamlandı. İşte, cumartesi günü oynanan maçlar ve oluşan puan durumu…

Süper Lig’in 4. haftasında cumartesi günü 3 maçla tamamlandı. İşte, cumartesi günü oynanan maçlar ve oluşan puan durumu… Süper Lig’de 4. Hafta tüm hızıyla devam ediyor. Cumartesi günü oynanan maçlar ve değişen puan durumu aşağıda. İşte, Süper Lig puan durumu! İşte, alınan sonuçlar ve kalan maçlar!

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