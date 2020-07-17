Süper Lig'de son şampiyonluk hesapları

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Şampiyonluk yarışında son iki haftaya girilirken Medipol Başakşehir 66 puanla lider durumda, Trabzonspor ise 62 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu sene çok iyi bir performans ortaya koyan ve diğer rakiplerine göre daha düşük bütçeyle mücadele eden Sivasspor ise şu anda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük camiaların üzerinde üçüncü sırada yer alıyor.

Son haftalarda ince hesaplar

Lider Başakşehir önümüzdeki 33. hafta karşılaşacağı Kayserispor maçında 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir’in son iki maçını kaybetmesi ve Trabzonspor’un son maçlarını kazanması durumunda ikili averaja göre Trabzonspor şampiyon olacak. Trabzonspor’un ise herhangi bir puan kaybı yaşaması durumunda Başakşehir şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Başakşehir'in ilk şampiyonluğu

Başakşehir, şampiyon olması halinde Türkiye Ligi’nde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra bu başarıyı elde eden 6. takım olacak. Eğer Başakşehir şampiyon olursa kurulduğu 2014 yılından bu yana Süper Lig'de ilk şampiyonluğunun sevincini yaşayacak.