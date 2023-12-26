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Spor Süper Lig'de son durum
Spor

Süper Lig'de son durum

Yeniakit Publisher
2023-12-26 03:27:00 -
Süper Lig'de son durum

Süper Lig'de haftalardır beklenen derbi beraberlikle sonuçlandı. Zirve yarışı da puan yarışı da sürüyor. İşte Lig'de son durum.

18. haftası tamamlanan Süper Lig'de haftalardır beklenen derbi beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirvedeki puan puana savaşı devam ediyor.

Süper Lig'de 18. hafta sona erdi.

Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, derbide ağırladığı takipçisi Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürürken aynı puana sahip olan Galatasaray, 2. sırada yer aldı.

Trabzonspor'un Başakşehir'i konuk ettiği mücadele ​​​​​​​1-1'lik beraberlikle tamamlandı, Beşiktaş ise deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de görünüm
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18. haftanın sonuçları:

Sivasspor-İstanbulspor: 1-0

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-3

Trabzonspor-Başakşehir: 1-1

Konyaspor-Kayserispor: 2-0

Adana Demirspor-Antalyaspor: 2-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

Kasımpaşa-Rizespor: 2-2

Alanyaspor-Samsunspor: 3-1

Hatayspor-Beşiktaş: 1-2

Pendikspor-Ankaragücü: 1-1

Puan durumu:

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