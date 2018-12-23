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Süper Lig'de ses getirecek transfer hamlesi Franck Ribery!

Transfer döneminde ses getirecek hamlelere hazırlanan Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı.

23 Aralık 2018 Pazar 14:12
Süper Lig'de ses getirecek transfer hamlesi Franck Ribery!

Galatasaray, Bundesliga ekibinden devre arasında ayrılması durumunda Ribery'yi transfer etmeyi düşünüyor.

Menajerler tarafından önerilen 35 yaşındaki yıldızla önümüzdeki hafta görüşme yapılacak.

Bundan tam 13 yıl önce sarı-kırmızılı kulübe 1 milyon euro’ya transfer olan ve yarım sezon forma giyen Fransız yıldız, bu sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği Bayern Münih’ten ayrılmaya hazırlanıyor.

Bazı menajerlerin, Galatasaray’la temasa geçerek, Ribery’nin devre arasında transferinin mümkün olacağı yönünde yönetime bilgi verdiği belirtiliyor.

Sarı- kırmızılılar da bu fırsatı değerlendirip 35 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak.

Eğer Ribery’nin, Ocak ayında kontratını fesh etme ihtimali bulunursa, Galatasaray’ın 1.5 yıllık sözleşme teklif ederek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışacağı öğrenildi.

Daha önce eski takımı hakkında olumlu mesajlar veren Ribery’nin, bu teklife sıcak bakacağı tahmin ediliyor.(Fanatik)

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 14:12
  1. Franck Ribery
  2. Galatasaray
  3. Bayern Münih
  4. Bundesliga
  5. Almanya

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