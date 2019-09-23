Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper Lig'de 6. hafta programı
Süper Lig'de 5. hafta Sivasspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Başakşehir arasında oynanan maçlarla tamamladı. İşte, alınan sonuçlar ve Süper Lig puan durumu.23 Eylül 2019 Pazartesi 22:17
Süper Lig'de 5. hafta Sivasspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Başakşehir arasında oynanan maçlarla tamamladı. İşte, alınan sonuçlar ve Süper Lig puan durumu.
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 5. hafta bu akşam oynanan iki maçla tamamlandı.
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