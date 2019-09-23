Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper Lig'de 6. hafta programı Süper Lig'de 5. hafta Sivasspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Başakşehir arasında oynanan maçlarla tamamladı. İşte, alınan sonuçlar ve Süper Lig puan durumu.

Süper Lig'de 5. hafta Sivasspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Başakşehir arasında oynanan maçlarla tamamladı. İşte, alınan sonuçlar ve Süper Lig puan durumu. Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 5. hafta bu akşam oynanan iki maçla tamamlandı. Süper Lig'de 5. hafta sonuçları Süper Lig puan durumu Süper Lig'de 6. hafta

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