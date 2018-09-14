Süper Lig'de perde aralanıyor!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 5. haftanın açılış maçında lider Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Süper Lig'de geride kalan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda otururken, yaptığı maçlardan 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.



Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem rakibine ilk yenilgisini tattırmaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta içinde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.

GARRY RODRIGUES, 11'E DÖNÜYOR

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bu sezon çok fazla şans bulamayan Garry Rodrigues ilk 11'deki yerine geri dönüyor. Ligin ilk haftasındaki A.Gücü maçının 67. dakikasında sakatlanan ve toparlandıktan sonra geçen hafta Trabzon deplasmanında da sadece 9 dakika forma şansı bulan 27 yaşındaki kanat oyuncusu bugün Sinan'ın yerine sahada.

MAICON'UN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Maicon Roque'nin durumu bugün netlik kazanacak. Stoper hattında Serdar Aziz'in de A Milli Takım'ın, Rusya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanması ve yenia yeni kendine gelmesi nedeniyle sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim alternatif çalışmalara girdi.

Deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncunun yokluğunda antrenmanlarda sürekli olarak 3 (Serdar-Ahmet-Donk) stoperi de deniyor. 65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının Kasımpaşa karşılaşmasında savunma hattını ise Serdar ve Ahmet ikilisinden kurması bekleniyor.

YOUNES BELHANDA KIRMIZI KART CEZALISI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. PFDK, Trabzon'un 4-0 kazandığı karşılaşmada Yusuf Yazıcı'ya faul yaparak direkt kırmızı kart gören Faslı orta sahayı 3 müsabakadan men etmişti...

TT STADYUMU'NDA SON YENİLGİ KASIMPAŞA'DAN

Sahasındaki son 21 lig maçının 20'sini kazanan, birinde berabere kalan Galatasaray, son yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı.



Galatasaray ile Kasımpaşa 29. randevuda. 2 takım arasında geride kalan lig maçlarından 17'sini Galatasaray, 5'ini Kasımpaşa kazandı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Ahmet Çalık, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Garry Rodrigues, Emre Akbaba, Onyekuru, Eren Derdiyok.

TEKNİK DİREKTÖR:Fatih Terim

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, İlhan, Tarkan, Sadiku, Eduok, Trezeguet, Diagne.

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş