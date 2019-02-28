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"Süper Lig'de oynamak heyecan verici"

- MKE Ankaragücü'nün Yeni Zelandalı futbolcusu Tyler Boyd:"Şunu söyleyebilirim ki beklediğimden çok daha iyi karşılandım"- "Üç haftadır buradayım ve taraftarlar bende inanılmaz bir izlenim bıraktı"

28 Şubat 2019 Perşembe 12:09
"Süper Lig'de oynamak heyecan verici"


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - MKE Ankaragücü'nün Yeni Zelandalı golcüsü Tyler Boyd, ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gol attığını belirterek, Süper Lig'de oynamanın kendisine büyük heyecan verdiğini ifade etti.

Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Boyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Ligi öncelikle önemli ve rekabetçi bir lig. Attığım ilk gol bana inanılmaz bir mutluluk verdi. Benim için büyük bir deneyimdi. Süper Lig'de oynamak büyük heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye daha önce 2013 yılında geldiğini hatırlatan 24 yaşındaki genç futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle Türkiye hakkında detaylı bilgiye sahibim. Bir kaç haftadır buradayım. Şunu söyleyebilirim ki beklediğimden çok daha iyi karşılandım. Edindiğim deneyimler muhteşem. Taraftarlar çok ateşli. Bize inanılmaz destek oluyor. O yüzden gayet mutluyum. Buraya gelmeden önce tabii ki ön bilgiler edindim. Konuştuğum arkadaşlarım Türkiye hakkında bana çok önemli referanslar verdi. Bunu kendim de burada deneyimledim."


- Taraftar ilgisinden mutlu


Tyler Boyd, ilk maça çıktığında taraftardan gördüğü ilginin kendisini şaşırttığını dile getirdi.

Türkiye'de kendisini olumlu ve pozitif karşılayan tüm insanlara teşekkür eden Yeni Zelandalı futbolcu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki futbol stili, tarzı tam bana uygun diyebilirim. Üç haftadır buradayım ve taraftarlar bende inanılmaz bir izlenim bıraktı. Öncelikle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarlardan aldığımız güç bize inanılmaz yardımcı oluyor. Umarım bizi böyle desteklemeye devam ederler. Biz de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Tabii ki hedefim öncelikle Ankaragücü'nü ligde tutmak" diyen genç futbolcu, "Benim ve takım arkadaşlarımın öncelikli hedefi bu. Kesinlikle ligde kalacağımıza ve takım arkadaşlarıma inanıyorum. İyi bir birliktelik yakaladık ve bu birlikteliği sürdürmek amacındayız. Bu yüzden hiçbir şüphem yok. Antalyaspor önünde elimden geleni yapacağım. Ama önemli olan takımın kazanması." diye konuştu.


- "Sakin bir insanım"


Tyler Boyd, profesyonel kariyerinde sadece bir tane kırmızı kart gördüğünü hatırlatarak, "18 yaşındayken ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüm. Deneyimsiz bir oyuncuydum. Bu sebeple kırmızı kart görmem doğaldı. Gördüğünüz gibi sakin bir insanım. Kendimi dizginlemeye çalışıyorum. Maçta agresif olmaya çalışıyorum. Bu agresifliği de belirli ölçülerde yapmaya çalışıyorum. Onun dışında sakin bir insanım." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, Anzaklar'ın Çanakkale'de savaştıklarını hatırlatması üzerine Boyd, "Yeni Zelandalı askerler buraya geldi ve savaştı. Bunu biliyorum. Annem ve babam buraya geldi ve onların mezarlarını ziyaret etti." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:09
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