Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı netleşti
Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023/24 sezonunda 4 takımın Süper Lig'den düşeceğini belirtti.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü bugün çekilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, fikstür çekimi öncesi yeni sezon uygulanacak müsabaka statüsünü açıkladı.
TFF Yönetim Kurulu'nda kabul edilen 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre bu sezon 4 takım ligden düşecek.
Süper Lig'de 38 maç sonunda 17, 18, 19 ve 20. sıralarda yer alan takımlar 1. Lig'e düşecek.
Yabancı kuralı 8+3 olarak sürecek
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Diğer yandan TFF, yaptığı bir diğer açıklama ile geçen sezon uygulanan 8+3 yabancı kuralının bu sezon da devam edeceğini açıkladı.