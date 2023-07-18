  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiltere'den Türkiye'den kararı! 'Sabırsızlanıyoruz' diyerek duyurdu

Sabah edebiyat akşam şatafat! Portakal'dan soğan alamayanlara (!) otel reklamı

Cemal Enginyurt’un maaşını duyan sunucu şoka girdi! 'Dalga mı geçiyorsunuz?'

Çekirge de özür diledi

Rumları tedirgin eden Türk bayraklı gemi! Türkiye'ye ait olmadığı ortaya çıktı... Bakın kiminmiş

Bu kan grubundan olanlar adeta çakı gibi! Hastalık onların yanına bile uğramıyor! Bilimsel araştırmayla kanıtlandı

İşte yakıt tasarrufu yapmanın 9 kolay yolu

Kur 27 liraya dayanırken ABD'li bankadan ilginç dolar kuru tahmini: Sene sonunda...

Kepazelikler bitmiyor! Mide bulandıran ilan

Geçen sene kimin kızlarıydı? Hem Küba asıllı sporcu, hem İtalyan antrenör, hem de Atatürk’ün kızları
Spor Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı netleşti
Spor

Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı netleşti

Yeniakit Publisher
2023-07-18 19:06:00 -
Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı netleşti

Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023/24 sezonunda 4 takımın Süper Lig'den düşeceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü bugün çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, fikstür çekimi öncesi yeni sezon uygulanacak müsabaka statüsünü açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu'nda kabul edilen 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre bu sezon 4 takım ligden düşecek.

Süper Lig'de 38 maç sonunda 17, 18, 19 ve 20. sıralarda yer alan takımlar 1. Lig'e düşecek.

Yabancı kuralı 8+3 olarak sürecek
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer yandan TFF, yaptığı bir diğer açıklama ile geçen sezon uygulanan 8+3 yabancı kuralının bu sezon da devam edeceğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23