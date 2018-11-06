Süper Lig'de kıyım sürüyor! Bir hoca daha gitti

Süper Lig'de Tamer Tuna'nın ardından bir teknik direktör daha görevinden ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor. Günün ilk saatlerinde Sivasspor Tamer Tuna ile yollarını ayırmıştı.

Günün ikinci ayrılık haber ise Aytemiz Alanyaspor'dan geldi. 4 haftadır mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal görevden alındı.

Akdeniz Ekibi teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş, Igor Tudor, Tamer Tuna ve Hamza Hamzaoğlu ile görüşüyor. Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktörün açıklanması bekleniyor...