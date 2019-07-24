GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, "Hepsinin hedefi şampiyonluk olan, Süper Lig'de oynamak isteyen oyunculardan oluşan bir kadro kurduk." dedi.

Eren, Giresunspor kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda 13 transfer yaptıklarını söyledi.

Giresunspor'un belki de ilk kez kampa takımı ve hocasıyla hazır olarak gittiğine dikkati çeken Eren, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

İkinci etap kampın ardından takımın Giresun'da sezona hazırlanacağını dile getiren Sacit Ali Eren, şunları kaydetti:

"Menemenspor maçıyla sezona başlayacağız. Kolay bir yol olmadığını biliyoruz, zor şartların olduğunu biliyoruz, inşallah hepsinin üzerinden gelerek bu işi başaracağız. Önemli olan burada tüm şehrimizin bir araya gelmesi. Hep beraber omuz omuza vermemiz lazım. Şu an inanmış bir futbolcu, yönetici ve inanmış da bir taraftar grubunun olduğunu biliyoruz ama tüm şehrin bu işe inanıp gönül verip, destek vermesi gerekiyor."

Eren, kurdukları takımın 20 milyon lira civarında değeri olduğunu belirterek, geçmiş dönemlere göre arada 1-2 milyon lira fark olduğunu aktardı.

Takımın yaş ortalamasıyla ilgili eleştirilere cevap veren Eren, "Hocamızın raporu doğrultusunda kişiliği oturmuş, kendisine inanan, güvenen, bu ligde şampiyonluk yaşamış, Süper Lig'de kendini ispatlamış oyunculardan kadro kurduk. Hepsinin hedefi şampiyonluk olan, Süper Lig'de oynamak isteyen oyunculardan oluşan bir kadro kurduk." değerlendirmesinde bulundu.





- Yeni statta çim sorunu





Eren, yeni inşa edilen statla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Beyaz koltuklar bitmiş, skor tabelası takılmış, turnikeler takılmış, localar bitmiş, lavabolar bitmiş, çevre düzenlenmesine başlanmış. Gerçekten yüklenilse stat 3 ayda biter. Statta bir çim sorunu var, biliyorsunuz normal çim Karadeniz şartlarında zor yaşıyor. Hibrit olsun istiyoruz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile de görüşüyoruz bunun için. Normalde aralık ayının sonunda bitmesi bekleniyor ama çimden dolayı 2-3 ay sarkar diye düşünüyorum."







