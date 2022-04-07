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Spor Süper Lig'de istifa
Spor

Süper Lig'de istifa

Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevini bıraktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 16:22:00 -
Süper Lig'de istifa

Süper Lig'de bir istifa yaşandığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevini bıraktığını açıkladı.

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