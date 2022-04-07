Süper Lig'de istifa
Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevini bıraktığını açıkladı.
Süper Lig'de bir istifa yaşandığı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevini bıraktığını açıkladı.
Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevini bıraktığını açıkladı.
Süper Lig'de bir istifa yaşandığı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevini bıraktığını açıkladı.
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