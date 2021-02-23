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Spor Süper Lig'de görünüm
Spor

Süper Lig'de görünüm

Ligin 26. haftası tek maçla tamamlandı. Galatasaray, 54 puanla liderliğini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 08:40:00 -
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 26. haftası tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, puanını 54'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Haftayı maç yapmadan (bay) geçen Beşiktaş 51 puanla ikinci sırada bulunurken, konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe ise aynı puanla üçüncü sırada yer aldı.

Deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor ise 48 puana ulaştı ve haftayı 4. sırada kapattı.

Haftanın sonuçları

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 0-1

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: 3-2

Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3

Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: 1-3

Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Fenerbahçe-Göztepe: 0-1

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P
1.GALATASARAY 25 17 3 5 50 19 54
2.BEŞİKTAŞ 24 16 3 5 53 26 51
3.FENERBAHÇE 25 16 3 6 47 27 51
4.TRABZONSPOR 25 14 6 5 32 24 48
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 25 12 6 7 40 24 42
6.ATAKAŞ HATAYSPOR 25 12 6 7 42 30 42
7.GAZİANTEP 25 10 9 6 37 29 39
8.FATİH KARAGÜMRÜK 25 10 7 8 39 34 37
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 25 7 12 6 24 29 33
10.GÖZTEPE 25 8 8 9 35 31 32
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 7 10 7 28 29 31
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 24 8 6 10 32 30 30
13.YENİ MALATYASPOR 25 7 9 9 32 34 30
14.KASIMPAŞA 25 8 5 12 29 40 29
15.ÇAYKUR RİZESPOR 25 6 9 10 30 42 27
16.HES KABLO KAYSERİSPOR 25 6 7 12 17 30 25
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 25 6 7 12 24 39 25
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 25 6 6 13 28 44 24
19.YUKATEL DENİZLİSPOR 25 5 6 14 23 43 21
20.MKE ANKARAGÜCÜ 24 5 5 14 27 40 20
21.GENÇLERBİRLİĞİ 24 5 5 14 20 45 20


27. hafta programı

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Şubat Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

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