Süper Lig’de gol yemeyen takım bulunmuyor
Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesinin 13. dakikasında Ayew’in, Kayserispor’un ağlarını havalandırmasından sonra Süper Lig’de gol yemeyen takım kalmadı.01 Eylül 2018 Cumartesi 21:26
Süper Lig’de ilk hafta evinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden sonrasında Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, Fenerbahçe mücadelesinin 13. dakikasında Andre Ayew’den yediği golle birlikte kalesinde ilk kez gol gördü. Ganalı futbolcunun attığı bu golle birlikte Süper Lig’de kalesinde gol görmeyen takım kalmadı.
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