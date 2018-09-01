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Süper Lig’de gol yemeyen takım bulunmuyor

Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesinin 13. dakikasında Ayew’in, Kayserispor’un ağlarını havalandırmasından sonra Süper Lig’de gol yemeyen takım kalmadı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 21:26
Süper Lig’de gol yemeyen takım bulunmuyor

Süper Lig’de ilk hafta evinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden sonrasında Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, Fenerbahçe mücadelesinin 13. dakikasında Andre Ayew’den yediği golle birlikte kalesinde ilk kez gol gördü. Ganalı futbolcunun attığı bu golle birlikte Süper Lig’de kalesinde gol görmeyen takım kalmadı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 21:26
  1. Malatya
  2. Kayseri
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. spor toto
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