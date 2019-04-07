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Seçim 2019 Sayfası

Süper Lig'de flaş gelişme! Görevinden ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Bursasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

07 Nisan 2019 Pazar 15:12
Süper Lig'de flaş gelişme! Görevinden ayrıldı

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, görevinden istifa etti.

TRT Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre deneyimli teknik adam Samet Aybaba, görevinden ayrıldı.

 

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 15:12
  1. Bursaspor
  2. Samet Aybaba

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