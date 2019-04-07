Süper Lig'de flaş gelişme! Görevinden ayrıldı Süper Lig ekiplerinden Bursasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, görevinden istifa etti. TRT Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre deneyimli teknik adam Samet Aybaba, görevinden ayrıldı.

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