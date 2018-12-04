Süper Lig'de flaş ayrılık! Kulüp başkanı resmen açıkladı

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Ali Ay, takımın 2 haftadır galip geldiğini, bunun tadını çıkarmak istediklerini ifade etti.

Ay, ilk yarıda kalan 3 maçı da kazanmayı hedeflediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İnşallah Avrupa'ya gideriz. Her şey olabilir. Büyükşehir Belediye Erzurumspor gayet güzel top oynadı, kısıtlı bütçelerine, yeni çıkmalarına rağmen. Bütün kulüpler güzel oynuyor. Bunların arasından sıyrılıp gidilebilir. Tabii ligin ilk devresine değil de ikinci devresine bakmak lazım. Onun için futbolcularımızın daha iyi çalışması lazım. Hedefimiz ilk 10'un içinde olmak."

"Joshua John sözleşmesini feshetti"

Transfer çalışmaları için erken olduğunu belirten Ay, "Bugünden konuşmak erken. Ay sonunu görelim, ona göre karar veririz. Dün Joshua John, sözleşmesini feshetti. Kembo ile devre arasında inşallah olumlu gelişme olur. Olumlu gelişme olmazsa onunla ilgili de hoca ile konuşup karar vereceğiz. Emre Taşdemir ile bir kez daha görüşülüp son karar verilecek." ifadelerini kullandı.