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Spor Süper Lig'de erteleme maçlarının programı belli oldu
Spor

Süper Lig'de erteleme maçlarının programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-04 16:10:00 -
Süper Lig'de erteleme maçlarının programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK, Samsunspor - RAMS Başakşehir ve Trabzonspor - Kayserispor maçlarının programı açıklandı.

Avrupa kupalarında play-off müsabakalarına çıkan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen karşılaşmalarını programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ertelenen müsabakaların 17-18-19 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:

17 Eylül Salı

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

18 Eylül Çarşamba

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

19 Eylül Perşembe

20.00 Trabzonspor - Kayserispor

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