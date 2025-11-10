  • İSTANBUL
Son Haberler

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci başladı: Sosyal konut başvuruları nasıl yapılacak, şartları neler?

Fransız dergisi Le Point "Avrupa Erdoğan’sız adım atamıyor!" Kimse ona söz söyleyemiyor

Alman General konuştu! 800 bin askerle Rusya’ya saldırırız

Murat Kurum paylaştığı video ile vatandaşları uyardı: 500 bin konut projesinde başvurular başlıyor!

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!

Ahmed Şara ABD’de açık açık söyledi: “İsrail’den talebimiz…”

Okuyunca kahkaha atacaksınız! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

İstemezükçü kafa Togg’a da taktı
Spor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Süper Lig’de en çok gol yiyen takım belli oldu

Kayserispor; Süper Lig’de oynadığı maçlarda kalesinde en çok gol gören takım oldu.

Süper Lig’de zor günler geçiren Kayserispor, savunmada yaşadığı sorunlarla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekip; geride kalan haftalar itibarıyla ligin en fazla gol yiyen takımı konumuna geriledi. Sezona umutlu başlayan Kayserispor, geride kalan 12 haftada kalesinde 28 gol gördü. Defansta yapılan bireysel hatalar ve konsantrasyon eksikliği neticesinde -15 averajda bulunan Kayserispor, sadece 13 gol atabildi. Teknik heyet, milli arada savunmadaki aksaklıkları gidermek ve takımı yeniden toparlamak için çalışmalar yapacak.

Süper Lig’de şu ana kadar Kayserispor’dan sonra en çok gol yiyen takım, 23’er gol ile Antalyaspor ve Karagümrük oldu.

Kayseri’de ‘Kız Meselesi’ Cinayeti: 3 Şüpheli Tutuklandı

Yerel

Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR hakemi açıklandı

Spor

Fenerbahçe Kayserispor engelini aştı

Spor

Hamas, bir leşten daha kurtuldu
Gündem

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneyinde leşine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıy..
Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır, taşınırım
Dünya

Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır, taşınırım

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani'yi durdurmak için harekete geçti. Bu olay sonrası siyaset dünyası sarsıldı. ..
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var
Gündem

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında görüşme olacağına yönelik iddialar gündemdeyken, Rus cephesi, “Biz ..
