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Spor Süper Lig'de Emre Mor bombası
Spor

Süper Lig'de Emre Mor bombası

Yeniakit Publisher
2024-09-02 22:37:00 -
Süper Lig'de Emre Mor bombası

Süper Lig ekibi, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor için transferde hareketli saatler yaşanıyor. Milli futbolcu için ligimizden birçok talip var. Kanat oyuncusu da kararını verdi. İşte Emre Mor'un anlaştığı takım...

Yaz transfer dönemi Avrupa'da bitti. Ancak Süper Lig ve bazı ülkelerde transfer penceresi açık. Süper Lig'in devleri transfer yaparken bir yandan da elindeki oyunculardan çıkmanın peşinde. Bu isimlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Emre Mor. Milli futbolcu ile Süper Lig'den birçok takım ilgileniyor. Emre Mor gideceği takıma karar verdi.

SÜPER LİG'DE KALACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı. Bu talipler arasında imzaya en yakın takım belli oldu. Tecrübeli kanat oyuncusu ligimizde kalmaya karar verdi.

EMRE MOR YAKINDA İMZAYI ATACAK

Emre Mor'un talipleri arasında en çok öne çıkan takım Çaykur Rizespor. Karadeniz ekibi, sarı-lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ açıkla anlaştı. Kulüp kalan pürüzleri giderecek ve imzalar yakın zamanda atılacak.

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