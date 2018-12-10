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Süper Lig'de Burak Yılmaz bombası! İşte yeni takımı...

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı. Demirkol, "Burak Yılmaz ve Beşiktaş için hayırlı olsun" dedi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:44
Süper Lig'de Burak Yılmaz bombası! İşte yeni takımı...

Beın Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Bein Manşet programında yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi.

"Burak ve Beşiktaş için hayırlı olsun"

Demirkol, konuşmasının devamında Trabzonspor cephesinde de çıkış yolununun bu olacağını ifade ederken, "Burak Yılmaz transferi olacak gibi gözüküyor. Burak ve Beşiktaş için hayırlı olsun. Bir haber vermiyorum, sadece haberleri okuyup yorum yapıyorum. Çıkış yolu bu gözüküyor. Trabzonspor, Burak ve Onur dışarıda bıraktı ve piyasaları düştü." dedi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:44
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Beşiktaş
  4. Burak Yılmaz
  5. Mehmet Demirkol

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