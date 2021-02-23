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Spor Süper Lig'de ayrılık!
Spor

Süper Lig'de ayrılık!

Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Dan Petrescu’nun sözleşmesi, Rumen teknik adamın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 22:40:00 -
Süper Lig'de ayrılık!

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu’nun ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeblerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Öte yandan Dan Petrescu yönetiminde 8 maça çıkan Kayserispor, 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı.

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