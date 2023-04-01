Süper Lig'de Arda Turan sürprizi! Herkes ters köşe... Bakın ne yapmaya başladı!

Arda Turan için Kasımpaşa ihtimali gündemde! İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa, Selçuk İnan'ın ardından Arda Turan'a şans verebilir... Geçtiğimiz günlerde Selçuk İnan ile yolları ayıran Süper Lig ekibinde, doğru hocayı bulmak için çalışmalara hız verildi.

Teknik adamlık yapma istediğini ve bu yönde çok emek verdiğini sık sık belirten Arda Turan için Kasımpaşa ihtimali gündeme geldi. Süper Lig ekibi, henüz birkaç gün önce Selçuk İnan ile yollarını ayırmış ve Serkan Reçber önderliğinde yeni hoca arayışlarına başlamıştı.

Selçuk İnan'ın ilk hocalık deneyimini edindiği yer olan Kasımpaşa, Arda Turan için de ciddi bir ihtimal haline gelmiş durumda. Süper Lig'de kalmak isteyen İstanbul ekibi, Arda konusunda özel çalışmalar yapıyor. Akşam'a göre;

ARDA TURAN ÇOK İSTİYOR

Her fırsatta teknik adamlık isteğini dile getiren Arda Turan, bu yönde hazırlıklar yaptığını da belirtmişti. Son olarak ise Ümit Milli Takım ile anılan Arda, henüz bir yere imza atmış değil!

Süper Lig'de topladığı 26 puan ile 13. sırada yer alan Kasımpaşa, küme potasından uzaklaşmak ve kendini garantiye almak istiyor. Bu hedef doğrultusunda bir teknik adam seçmek ve önümüzdeki sezon için de aynı hoca ile çalışmaya devam etmek isteyen İstanbul ekibi, yoğun bir fizibilite sürecinde.

MİLLİ MAÇ ÖNCESİ ÖDÜL ALMIŞTI

A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Arda Turan, Hırvatistan ile oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşması öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması sebebiyle ödüllendirilmişti.

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