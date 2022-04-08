  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacak
Spor

Süper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Göztepe, 32. hafta mücadelesinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 10:05:00 -
Süper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Yukatel Kayserispor müsabakasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde 8 maçtır puan alamayan 18. sıradaki sarı-kırmızılı ekip, 27 puanla düşme hattının hemen üzerindeki GZT Giresunspor'un 9 puan gerisinde yer alıyor.

Hafta içinde Cherif Ndiaye'nin takımdan ayrıldığı Göztepe'de sarı kart cezalısı Murat Paluli, kadro dışı bırakılan İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan ve Wilker Angel yarın forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, daha önceki 15 müsabakada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol bulan Göztepe, 13 gole engel olamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay