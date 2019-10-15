Süper Lig'de 8. hafta programı! İşte, Süper Lig'de haftanın maçları
Profesyonel futbol liglerine verilen milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan 18 Ekim Cuma günü oynanacak Galatasaray Sivasspor maçıyla start alacak. İşte, Süper Lig'de 8. hafta programı…15 Ekim 2019 Salı 17:21
Profesyonel futbol liglerine verilen milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan 18 Ekim Cuma günü oynanacak Galatasaray Sivasspor maçıyla start alacak. İşte, Süper Lig'de 8. hafta programı…
Süper Lig’de 8. hafta cuma akşamı oynanacak Galatasaray Sivasspor maçıyla başlayacak. İşte, Süper Lig’de 8. Hafta programı…
Süper Lig’de haftanın maçları
Süper Lig puan durumu
YORUM YAZ