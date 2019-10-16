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Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de oynanacak olan 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:03
Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Liglere verilen milli aradan sonra Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 8. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

İşte Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri:

18 Ekim 2019 Cuma

  • 20:30 Galatasaray - Sivasspor (Ali Palabıyık)

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • 15:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Abdülkadir Bitigen)
  • 17:30 Trabzonspor - Gaziantep (Özgür Yankaya)
  • 17:30 Medipol Başakşehir - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
  • 20:00 Ankatagücü - Beşiktaş (Ali Şansalan)

20 Ekim 2019 Pazar

  • 14:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)
  • 16:30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)
  • 19:00 Denizlispor - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • 20:00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:03
  1. Aydın
  2. Süper Lig
  3. Türkiye Futbol Federasyonu
  4. Galatasaray
  5. Sivasspor
  6. Antalyaspor
  7. Gençlerbirliği
  8. Trabzonspor
  9. Gaziantep
  10. Medipol Başakşehir
  11. Göztepe
  12. Ankatagücü
  13. Beşiktaş
  14. Kayserispor
  15. Kasımpaşa
  16. Aytemiz Alanyaspor
  17. Çaykur Rizespor
  18. Denizlispor
  19. Fenerbahçe
  20. Konyaspor
  21. Yeni Malatyaspor

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