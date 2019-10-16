Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'de oynanacak olan 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.16 Ekim 2019 Çarşamba 14:03
Liglere verilen milli aradan sonra Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 8. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
İşte Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri:
18 Ekim 2019 Cuma
- 20:30 Galatasaray - Sivasspor (Ali Palabıyık)
19 Ekim 2019 Cumartesi
- 15:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Abdülkadir Bitigen)
- 17:30 Trabzonspor - Gaziantep (Özgür Yankaya)
- 17:30 Medipol Başakşehir - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
- 20:00 Ankatagücü - Beşiktaş (Ali Şansalan)
20 Ekim 2019 Pazar
- 14:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)
- 16:30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)
- 19:00 Denizlispor - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)
21 Ekim 2019 Pazartesi
- 20:00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
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