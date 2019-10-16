Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı Süper Lig'de oynanacak olan 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Liglere verilen milli aradan sonra Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 8. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. İşte Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri: 18 Ekim 2019 Cuma 20:30 Galatasaray - Sivasspor (Ali Palabıyık) 19 Ekim 2019 Cumartesi 15:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Abdülkadir Bitigen)

17:30 Trabzonspor - Gaziantep (Özgür Yankaya)

17:30 Medipol Başakşehir - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

20:00 Ankatagücü - Beşiktaş (Ali Şansalan) 20 Ekim 2019 Pazar 14:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)

16:30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)

19:00 Denizlispor - Fenerbahçe (Fırat Aydınus) 21 Ekim 2019 Pazartesi 20:00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

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